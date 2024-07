Incendio Palmi, Furgiuele risponde al Pd: “il nervosismo del Sindaco e della sua Amministrazione conferma gravi mancanze nella gestione dell’emergenza”

StrettoWeb

“Pur essendo molto felice di aver stimolato una reazione nel Sindaco di Palmi, certamente non volevo suscitare il suo nervosismo nel chiedere una doverosa chiarezza sulla gestione dell’emergenza scaturita dall’incendio della Poly2Oil e dalla nube tossica che ha prodotto. Volendo lasciare le lezioni di diritto amministrativo alle aule universitarie, si fa presente al Signor Sindaco che nessun documento ufficiale che testimoni quanto dedotto nella lettera indirizzata a me e ai Ministeri competenti è stato prodotto e reso noto alla popolazione”. E’ quanto afferma in una nota l’On. Domenico Furgiuele.

“Non sono sufficienti i post sui social a informare i cittadini e non è rispettoso diffondere informali raccomandazioni precauzionali; le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile diffuse con un’applicazione per cellulari non sostituiscono le comunicazioni ufficiali del Comune; i dati delle analisi ARPACAL annunciate via social non sono stati resi noti e le ordinanze che avrebbe potuto e dovuto emanare, in via precauzionale, sarebbero effettivamente legittime, come a ragione fa notare nella sua nota, anche ai sensi dell’articolo 50 del TUEL – a tutela dell’igiene e della salute pubblica – e non solo ai sensi dell’articolo 54 del TUEL, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica”.

“È quantomai urgente e necessario comunicare, con documenti, dati e comunicazioni ufficiali e con una seria e doverosa assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni competenti, se sia effettivamente necessario adottare misure precauzionali a tutela dei cittadini e dell’ambiente, chiarendo quali e quante sostanze tossiche si siano riversate nell’aria, quali siano i rischi che ne derivano per i cittadini e per l’ambiente in cui vivono e quali precauzioni adottare, anche con una previsione di lungo termine trattandosi di danni ambientali le cui conseguenze si manifesteranno anche negli anni a venire”.

“I cittadini chiedono e meritano rispetto, chiarezza e informazioni precise e ufficiali sui comportamenti da adottare. Chiarezza che ad oggi non c’è. Sono, peraltro, molto gravi le illazioni avanzate secondo cui avrei dei suggeritori o l’iniziativa dell’interrogazione parlamentare non sia la mia. Sono affermazioni che sminuiscono non solo il mio ruolo e le prerogative parlamentari, ma anche i cittadini che rappresento”.

“I parlamentari della Repubblica agiscono rappresentando la Nazione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato: interrogare il Governo, attraverso il ricorso agli atti di sindacato ispettivo, rientra pienamente nelle prerogative di un Deputato, e in questo caso anche e soprattutto per rappresentare quel 15,09% di cittadini palmesi che alle elezioni europee del 9 giugno 2024, nel Comune di Palmi, hanno dato fiducia alla Lega, partito di cui sono orgoglioso rappresentante. Il grave incendio che ha interessato il territorio di Palmi e dei comuni limitrofi non ha poi nulla a che fare con l’autonomia differenziata”.

“Confermando la mia assoluta disponibilità e vicinanza alla popolazione palmese in questa situazione e in qualunque momento ci possa essere bisogno del mio supporto, prego il Signor Sindaco di rimanere sul merito della questione e di non sviare l’attenzione dalla gravità dell’evento verso temi politici utili solo ad accendere confronti elettorali al momento poco costruttivi e per niente inerenti all’attuale situazione di emergenza e difficoltà che interessa la popolazione di Palmi e dell’intero territorio della Piana”.

