Il calciatore della nazionale francese Jules Kounde scende in campo di nuovo commentando l’esito delle elezioni legislative in Francia. “Il sollievo è all’altezza della preoccupazione di queste ultime settimane. E’ immenso”, scrive su ‘X’ il calciatore impegnato all’Euro 2024. “Congratulazioni a tutti i francesi che si sono mobilitati affinché questo bel pese che è la Francia non si ritrovi governato dall’estrema destra”, sottolinea

