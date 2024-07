Il 5 agosto messa al Santuario di Nostra Signora dello Scoglio

StrettoWeb

“Dopo questa bella notizia, inizia la preparazione alla Solenne Celebrazione Eucaristica presso il Santuario Nostra Signora dello Scoglio in S. Domenica di Placanica il 5 agosto 2024 alle ore 17.30.” Ad affermarlo, il vescovo della diocesi di Locri – Gerace, monsignor Francesco Oliva che ha aggiunto:

”È una celebrazione di gioia e di ringraziamento di tutta la nostra chiesa diocesana. Pertanto al fine di favorire la partecipazione dei fedeli il 5 agosto si dispensa dalla celebrazione della Messa vespertina nelle chiese parrocchiali, negli altri Santuari. Eventuali altre attività pastorali sanno possibilmente rimandate ad altra data.” Il successore degli apostoli ha quindi concluso: “Ci prepareremo con la recita quotidiana del santo Rosario e con questa preghiera.

“Maria, nostra Signora dello Scoglio,

sempre attratti dal tuo materno volto,

a te ci rivolgiamo con affetto di figli,

Tu sei nostra madre

senza di Te non possiamo vivere,

la paura ci prende e l’ansia ci opprime.

Con Te restiamo uniti a Gesù,

a quel Figlio che hai tanto amato.

Con Te ritroviamo la forza di rialzarci,

di affrontare delusioni, sconfitte e fallimenti.

Con Te ritroviamo energie nuove per andare avanti

riconosciamo che la vita è dono dell’amore del Padre.

Accetta il nostro poco e la sincera confessione di volerti amare.

Aiutaci a trasmettere a tutti la gioia del Vangelo.

A te ci affidiamo, perché sei nostra madre

profondamente immersa nella nostra storia,

partecipe del Mistero di amore della Trinità

rendici capaci di affrontare la vita col coraggio della fede. Amen

Al santuario, lunedì 5 agosto, si svolgeranno, in concomitanza i festeggiamenti in onore di sant’Emidio vescovo e martire, protettore contro il terremoto, le calamità naturali, i disastri”.

