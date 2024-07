Grande successo per “Ferrari in Calabria e 16° memorial Luca Zerilli”

StrettoWeb

Confezionare un evento singolo che abbia successo, non è mai facile. Continuare a farlo anno dopo anno per numerose edizioni, coinvolgendo emotivamente gli appassionati ed enumerando iscritti in gran numero, è cosa ancora più complessa. Questa mission congiunta degli Scuderia Ferrari Club di Catanzaro e Reggio Calabria è stata ancora una volta raggiunta, a giudicare dall’affetto e dalla partecipazione che le cittadinanze di Locri, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica e Gerace, hanno fastosamente riservato alla nutrita comitiva di bellissime Ferrari, che sabato 20 e domenica 21 luglio ha toccato queste quattro amene località del Mar Ionio con un intenso programma suddiviso fra partecipati momenti conviviali, gradevoli soste fra la cittadinanza e goliardici transiti sulle vie principali.

Un tour fra l’azzurro scintillante della splendida costa ionica e lo skyline medievale di Gerace, suggestivo borgo turistico del pre-Aspromonte. Organizzatori dell’evento Mimmo Tiriolo

e Natale Romeo, da anni al timone degli Scuderia Ferrari Club di Catanzaro e Reggio Calabria, due sodalizi legati da un’ amicizia solida e duratura. La manifestazione in ricordo di Luca Zerilli è giunta alla sedicesima edizione, che e’ stata invece la diciassettesima per il meeting “Ferrari in Calabria”.

Prezioso il supporto della Mafra (agente di zona Pasquale Spadafora), di Vini Stragolia, della Santero 958, della Algida, della AZ Car Service di Andrea⁩ Zucco, della famiglia Totino per la logistica e di Vincenzo Mazzaferro, Presidente del Club San Rocco, per la costante vicinanza nel territorio di Gioiosa Ionica.

Fattiva la collaborazione del Sindaco di Gioiosa Ionica, Luca Ritorto, di Locri, Giuseppe Fontana, di Gerace, Rudi Lizzi e di Roccella Jonica, Vittorio Zito. Special Guest dell’evento Mauro Apicella, Direttore Operativo degli Scuderia Ferrari Club di tutto il mondo, reggino di nascita e premiato nel 2023 col prestigioso riconoscimento del “San Giorgino d’Oro”, attributo di anno in anno a figure rappresentative di Reggio Calabria a livello planetario.

