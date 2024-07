Il grande Cinema emoziona Taormina: Premio alla Carriera per Kevin Spacey e Giancarlo Giannini

StrettoWeb

Emozioni, risate e tanti momenti di riflessione. Si è conclusa così la diciottesima edizione del Nations Award, il Premio Cinematografico delle Nazioni organizzato da Michel Curatolo con la preziosa direzione artistica di Marco Fallanca. La serata di gala al teatro greco di Taormina ha chiuso ieri una tre giorni ricca di eventi dove le eccellenze del cinema nazionale e internazionale hanno lanciato un messaggio forte e chiaro per un mondo più sostenibile. Perché è proprio la tutela dell’ambiente la tematica centrale del Nations Award grazie anche ai convegni del Thinkingreen dove esponenti della cultura e dello spettacolo hanno incontrato le istituzioni all’insegna di un percorso virtuoso per un mondo più pulito.

Lo show, condotto dall’attrice Barbara Tabita e dal giornalista e critico Andrea Morandi, non poteva iniziare in modo migliore. Le note dell’Inno nazionale suonate dalla banda musicale della Brigata Aosta hanno creato la giusta atmosfera per la prima sorpresa della serata. Sul palco del teatro greco il due volte premio Oscar Kevin Spacey, ospite d’eccezione dell’edizione 2024 del Nations Award. L’attore de I soliti sospetti e American Beauty, ha rapito il pubblico con il toccante monologo di Marco Antonio dal “Giulio Cesare” di Shakespeare, scelto per mandare un messaggio diretto a Hollywood. Otto minuti di alta recitazione con Spacey acclamato dal pubblico e salutato con un ovazione. “Amo questo Paese e le sue persone – ha detto l’attore – è incredibile stare qui per la prima volta, in un teatro costruito dagli dei”. Poi l’inevitabile riconoscimento per un artista del calibro di Spacey premiato con il Nations Award alla carriera dall’assessore regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, e dal vicesindaco di Taormina Antonino Lo Monaco.

La serata è proseguita nel segno dell’eccellenza. Quasi una staffetta generazionale di autentici talenti quando sul palco è salito Giancarlo Giannini. Il noto attore, inserito nel 2023 nella Walk of Fame di Hollywood, ha conquistato i presenti replicando il monologo di Shakespeare portato da Spacey per poi ricordare alcuni passaggi della sua straordinaria carriera citando i film con Lina Wertmüller senza dimenticare il suo speciale rapporto con la Sicilia. E a proposito di Sicilia, si è rivelato irresistibile il duetto tra Giannini e Tuccio Musumeci, sorpresa della serata. Anche l’attore catanese ha ricevuto il premio alla carriera Nations Award.

Gli altri premiati: da Noemi Brando al Presidente dell’Inter Beppe Marotta

Applausi meritati per la madrina dell’evento Noemi Brando, premiata come rivelazione dell’anno con il Nations Award Next Generation per i ruoli nelle fortunate serie Netflix Sei nell’anima dedicata alla cantautrice Gianna Nannini e Supersex ispirata alla vita di Rocco Siffredi. Non poteva mancare l’omaggio alla musica d’autore. Nel corso della serata è stato assegnato un premio speciale a Paolo Conte, autentico esponente della cultura musicale e dell’arte in ogni sua forma. Conte ha salutato il pubblico e ringraziato con un intervento video.

Ad allietare i presenti anche le sinfonie della Giovane Orchestra Sicula. I musicisti del maestro Raimondo Capizzi hanno dedicato un toccante omaggio ai celebri compositori Nino Rota ed Ennio Morricone. Poi le musiche di Kaballà e Corrao hanno intrattenuto e divertito il pubblico.

Riflettori sempre accesi sulla sostenibilità grazie a due testimonial d’eccezione. A ricevere il Nations Award anche gli architetti di fama internazionale Doriana e Massimiliano Fuksas, ospiti d’onore della rassegna Thinkingreen, premiati dal presidente dell’Ordine degli Architetti Pino Falzea. I Fuksas sono stati introdotti dal saggista e storico Luigi Prestinenza già protagonista dei convegni Thinkingreen.

Sul palco del teatro greco la modella e attrice Madalina Ghenea, fresca vincitrice del Premio Osf, per il suo impegno per la tutela ambientale e la promozione della salute pubblica, tematiche che contraddistinguono il Nations Award-Thinkingreen. Ghenea, nel 2016 protagonista al Festival di Sanremo, ha lavorato con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Ben Stiller e Ridley Scott che l’ha scelta per interpretare Sofia Loren in House of Gucci.

Anche attraverso una risata si può far riflettere. Ed è per questo che si è rivelato prezioso il ritorno al teatro di Sasà Salvaggio. Il comico, volto noto di Striscia La Notizia, ha divertito il pubblico raccontando, a suo modo, vizi e abitudini dei siciliani. Salvaggio non a caso è da anni ambasciatore della sicilianità nel mondo. E a proposito di Sicilia, il Nations Award Beauty Rush è andato a Margareth Madè autorevole rappresentante della “sicilianità”, ricordata dal grande pubblico anche per il suo ruolo nel celebre Baarìa di Giuseppe Tornatore. Oggi Madè si dedica anche alla produzione sostenibile di olio extravergine d’oliva nella sua Noto. “Un modo per omaggiare la mia terra e le sue risorse – ha spiegato – lanciando un messaggio alle nuove generazioni”.

Ma in primo piano c’è stata anche la solidarietà. Ruolo da protagonista per l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). A sposare la causa l’attrice Ester Pantano, testimonial d’eccezione fin dall’inizio, della raccolta fondi per incentivare la ricerca contro questa grave patologia. Colpo d’occhio dei 40 membri dell’Associazione che hanno colorato di rosso un’ala del teatro greco per sensibilizzare il pubblico. Sul palco anche la presidente regionale Aism Debora Chillemi.

Anche il mondo dello sport, assolutamente centrale quando si parla di sostenibilità. Sul palco del teatro greco il presidente del Fc Internazionale Giuseppe Marotta. Il manager, ha ricordato le sue origini messinesi prima di riflettere su quanto sia importante permettere a tutti di praticare una disciplina sportiva. Il manager, nel corso della tre giorni di eventi targati Nations Award, si è detto di disponibile ad avviare una sinergia con le istituzioni affinché la Sicilia diventi eccellenza anche nel panorama calcistico, partendo dagli impianti sportivi e da un nuovo approccio che rilanci il calcio giovanile e apra le porte soprattutto ai ragazzi più disagiati. Un invito accolto con entusiasmo dall’assessore regionale allo Sport Elvira Amata che ha ricordato l’impegno della Regione a supportare le famiglie dedicando loro un bonus per pagare le scuole calcio.

Uno dei premi, realizzati da Michele Affidato, è andato allo stesso Andrea Morandi per i successi della sua rivista di critica cinematografica Hot Corn. E infine un riconoscimento al padrone di casa Michel Curatolo per i 25 anni nell’organizzazione di grandi eventi.

Cosa è Nations Award-Thinkingreen

Nations Award-Thinkingreen gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e dell’alto patrocinio e del supporto della Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Parco Archeologico di Naxos-Taormina e del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e inoltre del patrocinio del Comune di Taormina, Fondazione Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina, Messina Tourism Bureau, Comune di Giardini Naxos, Università degli studi di Messina e del patrocinio e supporto degli Ordini professionali Architetti, Ingegneri e Medici di Messina.

