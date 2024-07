Giorni difficili per il reggino Gabriele Parpiglia: “Dio questa volta mi ha salvato, seriamente”

StrettoWeb

Gabriele Parpiglia ha vissuto giorni difficili. Il giornalista di Reggio Calabria, volto noto dello spettacolo a livello nazionale, ha raccontato sui social ciò che ha passato nell’ultimo periodo, a causa dello stress e di successivi problemi di salute. “Non sono stati giorni facili”, ha esordito in un lungo post in cui ha allegato diverse foto. “Il mio giugno. Non ho la forza di fare una diretta. Questo lungo periodo di stress ha riacceso il panico. Quando sei sotto attacco, comanda lui. E sotto il suo comando, la tua testa è più debole. E’ una gara dove sei convinto di comandare, gestire, ma in realtà sei debole nella debolezza”.

“Così nella sconfitta, sbagli e sbandi nel quotidiano. Nelle scelte. O nel curarti. Il panico aziona altre patologie. In me l’insonnia. E l’uso sbagliato di alcuni farmaci, mi ha portato a star male. Ho avuto due gastroenteriti in meno di tre settimane. Quando stai male, ascolta il tuo corpo. Dopo il crollo, ho fatto gastroscopia che non è una passeggiata ma va fatta! Quando ho scritto è andato tutto bene, non ho capito perché non è stato colto il messaggio positivo. Ovvero: chi è sotto attacco di panico, deve fermarsi e parlare con chi può curarti bene. Il mio andare a mille è stato un errore. Questo è un mea culpa gigante. Ma aver persone che in DM mi hanno scritto ‘Grazie farò una visita o grazie non avevo il coraggio di parlarne a casa o con un prof.’…per me è la vittoria. Ne riparleremo”, ha scritto. Poi, in un commento al post, ha aggiunto. “Chiaramente non entro nel merito di ciò che ho avuto. Ma so che Dio questa volta mi ha salvato. Seriamente. Adesso via tutto”.

