Gioia Tauro, anniversario del deragliamento del treno “Freccia del Sud”: evento di commemorazione

Il Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella e l’amministrazione comunale, Lunedì mattina, 22 Luglio, in occasione del 54° anniversario del terribile incidente ferroviario in cui persero la vita 6 persone e 70 rimasero ferite, onoreranno i caduti con l’apposizione di una corona di alloro che verrà depositata, simbolicamente, alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro

22 Luglio 1970 …per non dimenticare

“Erano all’incirca le ore 17 del 22 Luglio dell’anno 1979 quando, nei pressi della stazione di Gioia Tauro si verificò il tragico deragliamento del treno Freccia del Sud diretto da Palermo a Torino. L’incidente provocò la morte di sei persone ; Rita Cacicia, Rosa Fassari, Andrea Gangemi, Nicoletta Mazzocchio, Letizia Concetta Palumbo e Adriana Maria Vassallo. ed il ferimento di circa altre 70.

Nella prima fase delle indagini, si ritenne che il fatto fosse stato causato dal cedimento strutturale di un carrello del treno; più tardi, alla negligenza del personale che era alla sua guida. Solo molti anni dopo sentenze definitive accerteranno che si era invece trattato di un attentato dinamitardo, compiuto collocando esplosivo sui binari ferroviari e accettando «il rischio del deragliamento e delle sue conseguenze mortali».

Accerteranno anche che il fatto era stato organizzato nell’ambito dei moti verificatisi a Reggio Calabria a causa della designazione di Catanzaro a capoluogo della Regione, e nel corso dei quali elementi della criminalità organizzata collegati a frange dell’estremismo di destra avevano ideato e organizzato azioni dirette a colpire le vie di comunicazione e gli elettrodotti, realizzando oltre quaranta attentati a tralicci, rotaie e stazioni ferroviarie. Due di questi attentati interessarono anche la linea ferroviaria Gioia Tauro-Villa San Giovanni, appena qualche mese dopo la strage sulla Freccia del Sud.

Anche per ragioni strettamente procedurali o per la morte di alcuni imputati, i processi celebrati in relazione all’attentato del 22 luglio 1970 non hanno condotto alla condanna degli esecutori materiali e dei presunti mandanti” .

