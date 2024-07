Ginnastica, Virtus Reggio super a Rimini: conquista ben 10 medaglie

StrettoWeb

Un’altra impresa straordinaria per la storica società Società Ginnastica Virtus Reggio che, alle ultime Finali Nazionali Federali svoltesi a Rimini, riconferma il proprio altissimo valore facendo incetta di medaglie, inorgogliendo la città di Reggio Calabria e l’intera Regione. Ben 10 i podi Nazionali conquistati: 3 Titoli Italiani, 4 Argenti e 3 Bronzi! Ennesima trasferta ricca di soddisfazioni, bella e gratificante sia dal punto di vista sportivo che da quello umano e sociale. Circa 17.000 i partecipanti delle varie competizioni, accorsi da tutt’Italia, arricchite anche dalla presenza delle Ginnaste della Nazionale Junior di Ritmica che si sono esibite, scatenando l’entusiasmo di ginnasti e pubblico presente.

La rappresentativa della Virtus Reggio si è distinta nelle varie gare a cui ha preso parte, suscitando ammirazione e consensi da parte di tutti . Immensa la felicità e commozione da parte dello staff Virtus. Tali risultati che ogni anno si susseguono, sono motivo di grande orgoglio per il Presidente Rocco Loprevite, il vicepresidente Vincenzo Costantino e le 2 Tecniche Federali Rina Albanese e Carmen Loprevite che, con grande professionalità, passione e meticolosità svolgono quotidianamente il loro lavoro portando le loro ginnaste sui podi Nazionali Federali. Un altro bellissimo ed eccezionale traguardo che annovera la Virtus tra le società leader.

I risultati

Di seguito i risultati ottenuti in terra Romagnola dalle Virtussine:

2 TITOLI ITALIANI e 1 ARGENTO per Aurora Ligato – La1S2

Oro Classifica Assoluta

Oro spec. palla

Argento spec. corpo libero

Oro Classifica Assoluta Oro spec. palla Argento spec. corpo libero 1 TITOLO ITALIANO per Rita Asciutto LB S2 Spec.Corpo Libero.

2 ARGENTI per Alampi Martina LC A3

CLASSIFICA ASSOLUTA

SPEC.PALLA

CLASSIFICA ASSOLUTA SPEC.PALLA 1 ARGENTO per Rachele Polimeni LB A4 Spec.corpo libero

1 BRONZO per Alessandra Arcudi LC S3 spec.FUNE

2 BRONZI Competizione Sincrogym II F.

CLASSIFICA ASSOLUTA e

CLASSIFICA COLLETTIVO S.A. per Alampi Martina, Corrado Arianna, Bottafava Sofia e Polimeni Rachele.

Corrado Arianna inoltre, nella competizione LBA4 disputa la finale al corpo libero, risultando la 9ª miglior ginnasta, su un numerosissimo numero di partecipanti. Noemi Erbi LB S2 rientra inoltre in entrambe le finali a corpo libero e Fune. Per lei è la prima volta con questo attrezzo in campo nazionale e si classifica come 9ª migliore ginnasta alla fune e come 5ª miglior ginnasta al c.l. Bravissima anche Angela Cannistrà cat. LC1 A2. Per la prima volta affronta questa categoria in campo nazionale, per lei 2 esecuzioni ad alto livello di difficoltà eseguite con carattere e brio, ricevendo anche i complimenti da parte del pubblico presente e ottenendo uno dei migliori punteggi di esecuzione al cerchio. 15° posto nella Classifica Assoluta su ben 100 ginnaste arrivate da tutta Italia, per un soffio sfiora la Finale al corpo libero.

Michelle Orlando nella competizione di Ginnastica Ritmica LC1 S2 entra in pedana con coraggio, seppur emozionata, e disputa due buone esecuzioni alla palla e al cerchio. Per via di qualche imperfezione non riesce a centrare le finali posizionandosi a pochi decimi dalle prime 10 ginnaste d’Italia nella specialità Cerchio. Una trasferta ricca di forti emozioni e indimenticabile che rimarrà per sempre nei cuori di tutto il team Virtus Reggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.