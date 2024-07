Giffoni: fonti MiC, ‘da quest’anno gestione più equa e giusta delle risorse’

StrettoWeb

Roma, 28 lug. – (Adnkronos) – ?In Italia ogniqualvolta si tenta di riformare e si toccano santuari e rendite di posizione si scatenano polemiche. Ma cambiare, quando sono in gioco i soldi dei cittadini, è necessario. Pensare a un intento politico e, peggio ancora punitivo, è una gigantesca falsità. Nulla di tutto questo: c?è stata solo la volontà di moralizzare e razionalizzare la spesa”. È quanto riferiscono fonti del Ministero della Cultura ricordando che “al Festival di Giffoni sono state erogate somme che sono arrivate fino a 950 mila euro per l’edizione del 2023: più di ogni altra iniziativa di questo tipo, fatta eccezione per la Mostra del Cinema di Venezia”.

“Nel 2023 il contributo al Giffoni Film Festival è stato di 950mila euro su uno stanziamento complessivo di 7 milioni di euro. Questo stanziamento generale – continuano le fonti – è rimasto invariato nel 2024. Al GFF, quindi, nel 2023 è andato il 13,57 per cento dell?intero ammontare delle risorse destinate a tutti i festival, rassegne e premi cinematografici italiani. Accogliendo anche la proposta di molti altri promotori si è pensato di mettere nel bando annuale un tetto di 400mila euro per giungere a una ripartizione più equa e aprire a un numero maggiore di soggetti beneficiari”.

“C?è stata una correzione generale del bando e una razionalizzazione che non puntavano a penalizzare alcuno, ma solo a introdurre principi più equi. Il resto sono fantasie. Il dialogo da sempre appartiene allo stile di questa stagione del Ministero, con tutti e sempre, ma non i diktat. Quanto alla partecipazione del ministro – concludono – non è stata possibile perché gli spazi proposti non erano compatibili con altri impegni?.

