Giardini Naxos, prende il via “Incontri ravvicinati di un certo tipo – Vite d’Artista”

A Giardini Naxos (Me) prende il via da martedì 23 luglio “Incontri ravvicinati di un certo tipo – Vite d’Artista”, la nuova iniziativa nata dalla collaudata collaborazione tra Rete Latitudini, NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. Il Delta Hotels Marriott Giardini Naxos ospiterà il primo di una serie di incontri “ravvicinati” mensili con personalità dello spettacolo, che si racconteranno al pubblico.

Il primo appuntamento in programma alle 19.30 vedrà protagonista Ninni Bruschetta., classe 1962, che ha preso parte a più di cento titoli, tra cinema, televisione e radio. Dialogherà con l’artista messinese Dario Tomasello, coordinatore del DAMS dell’Università di Messina, che si soffermerà anche sul recente libro pubblicato dall’attore, dal titolo “La scuola del silenzio”. “Da oltre 10 anni, la sinergia fra la nostra Rete Latitudini, il DAMS di Messina e NaxosLegge cresce e si intensifica. Gratifica il coinvolgimento di nuove realtà nel nostro percorso di approfondimento di tutti i temi importanti dello Spettacolo e dei suoi dintorni” dichiara Gigi Spedale, direttore artistico di Interpretare l’Antico.

“NaxosLegge, giunto alla XIV edizione, conferma la volontà, da sempre ribadita, di creare virtuose sinergie. Quelle avviate con Latitudini e il DAMS di Messina lo confermano, nella proposta costante di progetti di qualità, soprattutto connessi alla cultura della scena, come il progetto Interpretare l’Antico e il Premio L’Ombra di Dioniso”, sottolinea Fulvia Toscano, direttrice artistica di NaxosLegge.

“Il romanzo di Bruschetta si pone, con la sua fascinazione sottile, come un’incursione affilata nell’apocalisse molto teatrale di un luogo, anzi di un non luogo spiega” Dario Tomasello

Conclude Massimo Russotti, owner della Russotti Gestione Hotel, “La promozione della cultura rientra negli obiettivi aziendali e si inserisce in un disegno che riguarda le strutture ricettive del nostro Gruppo. Le attività che stiamo attivando hanno un comune denominatore: rendere i nostri hotel luoghi aperti e da vivere non solo dagli ospiti e dai turisti, ma dal tessuto sociale nel quale sono inseriti. Una visione che ci vede impegnati in prima linea e che ispira le azioni dei nostri collaboratori”,

Prossimo appuntamento in programma il 20 agosto con Giovanni Calcagno.

Biografia Ninni Bruschetta: Ha lavorato con grandi autori come Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordana, Woody Allen; in commedie di grande successo come Quo Vado? di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone; in popolari film e serie tv come Squadra antimafia, Borsellino, Lo scandalo della Banca Romana, Fuoriclasse, I bastardi di Pizzofalcone, La linea verticale, La stagione della caccia e nella serie cult Boris di Ciarrapico, Torre e Vendruscolo. Ha firmato più di quaranta regie teatrali, dai classici agli autori italiani del ‘900, fino al teatro contemporaneo. Ha pubblicato i saggi Sul mestiere dell’attore (Bompiani, 2010), Manuale di sopravvivenza dell’attore non protagonista (Fazi, 2015) e L’officiante (Luni, 2023). La scuola del silenzio è il suo primo romanzo.

