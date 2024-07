Galatro, tutto pronto per la 6ª edizione dell’Estemporanea di Pittura | INFO

StrettoWeb

Il 9 agosto 2024, Galatro ospiterà la sesta edizione dell’Estemporanea di Pittura, un evento organizzato dall’Associazione Culturale GalatroArte. L’appuntamento, atteso da artisti e appassionati, offre l’opportunità di partecipare senza limiti di tecnica pittorica, in un contesto che celebra le bellezze paesaggistiche e culturali del borgo. L’Estemporanea di Pittura di Galatro invita i partecipanti a rappresentare “Vie, scorci, paesaggi, panorami, personaggi del Borgo”, un tema che si presta a una vasta gamma di interpretazioni artistiche.

Le info: iscrizione, montepremi e non solo

I moduli di adesione e il regolamento sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata all’evento, dove gli interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie per iscriversi. L’iscrizione è gratuita e gli organizzatori offrono colazione, pranzo, degustazione di vini e cena agli artisti e ai visitatori, grazie anche al supporto degli sponsor. Il montepremi dell’edizione 2024 è particolarmente ricco, con premi che vanno dagli 800 euro per il primo classificato ai 200 euro per il decimo. Inoltre, saranno assegnati cinque premi acquisto del valore di 180 euro ciascuno, sponsorizzati da sostenitori dell’evento. Gli organizzatori si riservano la possibilità di aggiungere ulteriori premi, aumentando così le opportunità di riconoscimento per i partecipanti.

L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Galatro, attirando visitatori e artisti da diverse regioni, contribuendo a una vivace atmosfera di condivisione e creatività. Il panorama mozzafiato del borgo, con le sue stradine pittoresche e i suoi scorci suggestivi, offre una fonte d’ispirazione unica per tutti i partecipanti. La sesta edizione dell’Estemporanea di Pittura di Galatro si preannuncia dunque come un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura, in una cornice che unisce tradizione e innovazione, passato e presente. Per maggiori informazioni e per inviare il modulo di adesione, è possibile contattare gli organizzatori tramite l’email galatroarte@virgilio.it o chiamare il numero 3383820564. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere una giornata all’insegna dell’arte e della bellezza a Galatro.

