G7 del Commercio a Reggio Calabria, Occhiuto: “scelta lungimirante, il Mediterraneo è il futuro”

“Siamo felici di ospitare il G7 e le delegazioni potranno apprezzare le straordinarie risorse di questa Regione. Sono compiaciuto della lungimiranza che Tajani ha avuto scegliendo una regione del Mediterraneo, un mare che sta diventando sempre più importate per la quantità di scambi commerciali”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa sulla Riunione Ministeriale Commercio G7 che si terrà a Reggio Calabria.

“Questa iniziativa è in piena sintonia con la strategia del governo che ha scelto investire in queste regioni come hub del Piano Matteo. Il governo sta dimostrando che si possono anticipare le tendenze – prosegue -, che si può parlare di commercio estero facendo vedere al mondo quanto importante possa essere l’Italia con le sue regioni che si affacciano nel Mediterraneo”.

