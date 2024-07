StrettoWeb

Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Aspettiamo il risultato. Se sarà coabitazione ne vedremo delle belle”. Lo ha detto il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto, al forum in Masseria, sulle elezioni in Francia in chiave delle prossime nomine della Commissione Ue.

