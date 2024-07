Francavilla di Sicilia: aggredisce moglie e suocera davanti ai bambini per avere soldi con cui acquistare alcool, arrestato 34enne

StrettoWeb

Un 34enne con precedenti penali è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia in quanto ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione in danno della moglie e della suocera. Tutto è accaduto nei giorni scorsi quando i militari dell’Arma hanno effettuato un intervento presso l’abitazione delle vittime, scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

In quella circostanza i Carabinieri hanno sorpreso il 34enne, mentre, in un evidente stato di agitazione, stava aggredendo, in presenza dei figli minori, la moglie e la suocera nel tentativo di estorcere loro del denaro che sarebbe verosimilmente servito per acquistare alcolici, minacciandole di conseguenze più gravi qualora non avessero assecondato la sua richiesta.

L’uomo è stato bloccato dai militari intervenuti che lo hanno poi condotto in caserma, laddove è stato formalizzato il suo arresto. L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Messina che, a carico del 34enne, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

