Festa del Mare e Stocco Fest: Spadafora si prepara al grande evento dell’estate

Tutto pronto a Spadafora per la tanto attesa della Festa del Mare. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione si terrà dall’1 al 4 agosto ed è organizzata dalla Pro Loco di Spadafora con il patrocinio del Comune di Spadafora e dalla Regione Siciliana.

L’edizione 2024 è ancora più ricca grazie allo Stocco FEST che unirà virtualmente tutta la Sicilia e la città calabrese di Mammola in una kermesse dedicata al pesce stocco messinese. Per l’occasione la materia prima arriverà direttamente dalla Norvegia e sarà importato dalla ditta Pollicino.

Entusiasmo e curiosità per i talk organizzati sul tema e soprattutto per la gara gastronomica dedicata allo stocco: chef provenienti da tutta la Sicilia e da Mammola si sfideranno ai fornelli, rivisitando in chiave personale e creativa i piatti della tradizione a base di stoccafisso. Ospite d’onore e responsabile dell’area cooking lo chef spadaforese Nato Micale.

La Festa del Mare non vedrà solo il cibo come protagonista, ma ci sarà l’occasione di poter godere di diversi spettacoli organizzati, tra concerti, esibizione di danza sportivi e artisti di strada pronti a stupire il pubblico. Prevista, inoltre, per domenica 4 agosto la serata di gala con il red carpet che darà vita ad una serata di premiazioni e riconoscimenti e la presenza di ospiti d’eccezione.

L’evento, con la direzione artistica Marisa La Macchia, sarà presentato dal noto conduttore Giovanni Remigare ed è promossa dalla Pro Loco Spadafora APS con il Presidente Benedetto La Macchia in collaborazione con AMAP (Associazione messinese amici del Pescestocco), Fondazione ITS Albatros.

