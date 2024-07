Ferro (FDI): “in Calabria 49 nuove unità per i Vigili del fuoco”

StrettoWeb

“Sono 49 le nuove unità di personale dei Vigili del Fuoco destinate alla Calabria (42 vigili e 7 capisquadra) con l’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno Piantedosi che potenzia gli organici del Corpo Nazionale. Tre vigili sono destinati al Comando di Catanzaro, 8 a Cosenza, 2 a Crotone, 6 a Vibo Valentia e 8 a Reggio Calabria, dove andranno anche due capisquadra”.

“Sei vigili e 2 capisquadra andranno a rafforzare il presidio rurale di Santo Stefano in Aspromonte, altrettanti a quello di Acri. Un vigile andrà al polo di formazione territoriale di Catanzaro, due vigili e un caposquadra a quello di Reggio Calabria”. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), che rimarca “l’impegno del governo Meloni, fin dal suo insediamento, per il rafforzamento degli organici del personale di soccorso su tutto il territorio nazionale, grazie anche al lavoro del collega Emanuele Prisco, sottosegretario delegato ai Vigili del Fuoco. In Calabria l’impegno del Viminale si sta concretizzando sia nel potenziamento degli organici che nel rafforzamento delle sedi sul territorio e l’implementazione del parco mezzi, per migliorare la capacità di risposta nelle emergenze, ma anche rendere sempre più efficiente e sicuro il lavoro dei Vigili del Fuoco”.

