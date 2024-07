Facoltà di Medicina all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Pd: “mozione approvata segnale importante”

StrettoWeb

“L’approvazione in Consiglio Comunale con voto unanime di una mozione che ha come obiettivo quello di promuovere l’attivazione di un tavolo tecnico-politico guidato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, coinvolgendo le istituzioni accademiche reggine, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, nonché i consiglieri regionali ed i parlamentari eletti sul territorio per rilanciare la possibilità di avere una nuova Facoltà dedicata alle professioni mediche in città è un segnale importante che lancia la politica cittadina e la massima assise comunale di Reggio Calabria”.

È quanto affermano i Consiglieri Comunali del Gruppo Democratici e Progressisti Marcantonio Malara, Antonino Castorina , Filippo Burrone e Giuseppe Nocera.

“Dobbiamo essere visionari, – affermano i Consiglieri Dp – ed il momento è particolarmente importante perché di concerto con tutti gli enti locali si possa concretizzare l’avvio di questo percorso con azioni concrete e tangibili e con l’aiuto di tutti”.

“Il gruppo consiliare in modo condiviso – concludono i consiglieri Dp -ritiene necessario rilanciare e puntare sull’Università di Reggio Calabria come culla cultura della nostra città ma anche come volano di sviluppo e crescita di un territorio che può scommettere sulla cultura e sulla formazione e nell’attesa di una riflessione pubblica ed aperta con la cittadinanza subito dopo l’avvio del tavolo istituzionale da cui il Consiglio Comunale ha dato mandato”.

