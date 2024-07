Facoltà di Medicina all’Università Mediterranea di Reggio Calabria: passa la mozione in Consiglio

StrettoWeb

Passa all’unanimità in consiglio comunale la mozione “Istituzione facoltà di medicina dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”. La mozione è stata illustrata dal consigliere comunale Giovanni Latella ed era già stata approvata in consiglio metropolitano, discussa in commissione al Comune ed approvata all’unanimità. Nel corso del suo intervento il Consigliere Latella ha ringraziato il Rettore della Mediterranea Zimbalatti e il presidente dell’Ordine dei Medici Veneziano per l’attività portata avanti per raggiungere questo risultato. “Con l’istituzione del corso in medicina e chirurgia a Crotone è arrivato il momento perché anche la Mediterranea possa avere il suo corso” ha precisato il consigliere nell’illustrare la proposta.

Latella, dopo aver tracciato un breve excursus della storia dell’università di Reggio, ha domandato: “A dispetto di qualsivoglia questione di campanile o, peggio ancora, di “competizione” nasce una questione importante sulla quale vogliamo e dobbiamo riflettere: alla luce delle enormi criticità del nostro sistema sanitario che soffre, tra le altre cose, di una carenza importante di personale, quanto gioverebbe la presenza in città di giovani studenti-tirocinanti di Medicina? (Si pensi, a proposito, al costruendo nuovo Ospedale)”.

“Quanto gioverebbe formare professionalità in loco arginando quell’ emorragia cronica di talenti che finiscono puntualmente per ottenere, spesso altrove, risultati e riconoscimenti di eccellenza? Quante e quali economie sarebbe in grado di trattenere o generare una Facoltà di Medicina “di nuovo” reggina? D’altronde i dati nazionali relativi alla carenza di personale nella Sanità (a maggior ragione dopo due anni di pandemia) sono alquanto allarmanti se si pensa che si parla di circa 40 mila medici in meno entro il 2024. Situazione che apre un profondo interrogativo, quindi, anche sull’opportunità o meno del numero chiuso proprio alla Facoltà di Medicina”. Da qui la richiesta al sindaco di attivare il percorso necessario alla concretizzazione di un tavolo tecnico coi referenti istituzionali dell’Università, del Ministero e di ogni altro soggetto competente.

Castorina: “la mozione è un primo passo”

Sul tema è intervenuto il consigliere Antonino Castorina che ha evidenziato: “È importante che l’Università di Reggio Calabria possa avere un ruolo centrale rispetto alla crescita e lo sviluppa anche nel contesto universitario e accademico. La mozione è un primo passo rispetto a un tavolo interistituzionale che deve vedere tutti coinvolti. Reggio può assumere un ruolo centrale perché rilanciare l’università significa rilanciare il territorio in termini di occupazione, prospettive, lavoro e sviluppo”. Dopo l’approvazione in aula della mozione all’unanimità il passo successivo sarà, come suggerito dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel suo intervento, un consiglio comunale aperto con le parti coinvolte, per tracciare un percorso Comune.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.