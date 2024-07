Ex Ilva: siglato accordo su cassa integrazione Acciaierie, Fim Cisl, ‘agevolazioni per lavoratori’

StrettoWeb

Taranto, 26 lug. – (Adnkronos) – Dopo oltre 14 ore continuative di trattativa, è stato siglato nella notte nella sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il verbale di accordo sulla Cassa integrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria che interesserà 4050 lavoratori (3500 su Taranto e 450 sugli altri siti).

Tutte le organizzazioni sindacali (tra cui Fim, Fiom e Uilm) presenti al Tavolo hanno sottoscritto l’accordo che prevede “importanti novità e agevolazioni – sottolinea la Fim Cisl – ai lavoratori coinvolti dalla Cigs: riconoscimento di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione, oltre ai relativi ratei di tredicesima e premio di produzione. Previsto un welfare aziendale fino al 3% dello stipendio lordo proporzionale al raggiungimento dei 3 milioni di tonnellate della produzione”. Verranno riconosciute integrazioni retributive retroattivi a marzo 2024.

“Esprimiamo un apprezzamento per tutta la delegazione che – dichiara il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Aló – con una lunga trattativa riporta Acciaierie d’Italia ex Ilva in una dimensione normale di relazioni industriali. Questo accordo darà sollievo alle famiglie di tutti quei lavoratori coinvolti dalla Cassa Integrazione e accompagnerà il piano di rilancio aziendale. Attendiamo ora di conoscere gli estremi del bando con cui, Adi oggi in Amministrazione straordinaria – conclude D’Alò – si appresterà a diventare una nuova società”.

