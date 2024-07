Ex Ilva: Bonelli (Avs), ‘accusa associazione a delinquere ennesima conferma disastro Taranto

StrettoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – ?La notizia dell?indagine a carico di Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Acciaierie d?Italia, e di altri otto dirigenti, con l?accusa di associazione a delinquere finalizzata all?inquinamento e al disastro ambientale, rappresenta un colpo durissimo per Taranto. È l?ennesima conferma di come questa città sia stata abbandonata a un destino di morte e devastazione. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, la procura di Taranto ritiene che Morselli e il suo gruppo, dal 2018 a oggi, abbiano causato danni gravissimi all?ambiente e alla salute dei cittadini, omettendo le manutenzioni necessarie e esponendo i lavoratori a sostanze cancerogene. Si tratterebbe di una vera e proprio piano che ha sacrificato il benessere della comunità sull?altare del profitto?. Così in una nota il deputato di Avs Angelo Bonelli.

?Un recente studio pubblicato su ‘Epidemiologia & Prevenzione’ – prosegue – stima che le emissioni di Co2 dell?ex Ilva potrebbero causare fino a 1.876 decessi nel mondo entro il 2100. Continuando le emissioni ai livelli del 2020 per altri dieci anni, i decessi stimati salirebbero a 18.760, superando il numero dei lavoratori dello stabilimento. Questi numeri sono spaventosi e inaccettabili. Lo stabilimento di Taranto è uno dei maggiori emettitori di gas serra in Europa, contribuendo al riscaldamento globale e al deterioramento della salute pubblica”.

“L?impatto della Co2 non si limita a Taranto, ma rappresenta un pericolo a livello europeo, con probabili ripercussioni drammatiche sulle temperature nella città e dintorni. Il popolo di Taranto è stato abbandonato, lasciato a convivere con un inquinamento che mina la salute e il futuro di intere generazioni. È urgente che il governo apra immediatamente un?indagine per accertare questa situazione criminale e prenda provvedimenti drastici. A Taranto sono stati calpestati e negati i diritti costituzionali della popolazione: serve una strategia di conversione industriale che metta al centro la salute e il benessere dei cittadini?, conclude.

