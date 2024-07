Gli eventi della Traversata dello Stretto giunta alla 60ª edizione

StrettoWeb

“La Traversata dello Stretto rappresenta l’evento più importante della Città e con la 60° edizione ci siamo prefissati l’obiettivo di intraprendere un nuovo cammino di supporto all’organizzazione della gara. Innanzitutto è sentito il nostro ringraziamento al Centro Nuoto Villa, per lo sforzo e la resilienza che l’associazione ha avuto nel mantenere e valorizzare un evento sportivo di caratura internazionale”. E’ quanto affermano il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare Città in Movimento di Villa San Giovanni.

“Il percorso intrapreso da quest’Amministrazione vuole essere un punto di partenza per valorizzare e esportare tutto quello che la Traversata rappresenta: sport, unicità del territorio, identità culturale, senso di appartenenza, vocazione turistica. Le difficoltà economiche in cui versa l’ente sono di tutta evidenza ed infatti ci siamo sin da subito attivati con tante aziende del territorio metropolitano e non solo: la maggior parte delle attività si sono subito messe a disposizione, perché hanno capito che questo evento può veramente diventare una punta di diamante per l’Area dello Stretto nello scenario nazionale e internazionale, dove già gli addetti ai lavori riconoscono l’assoluto livello della gara sportiva”.

“Da qui è nata l’idea di costruire un calendario di eventi attorno alla Traversata, iniziando dal giorno 31, con una serata in memoria dei Premi Villa e dell’ing. Giovanni Calì, villese, mecenate, ideatore della stessa Traversata, l’uomo che ha portato il nome della Città di Villa San Giovanni alla ribalta culturale e sportiva d’Italia. Si proseguirà venerdì 2 agosto con “Italian Blue Route – Le rotte del mito” una seconda edizione di valorizzazione della Città di mare, con una degustazione di piatti dello Stretto e con il concerto di Joe Pugliese Group aperto da Irma Jazz Quartet”.

“Sabato 3 agosto sarà davvero ricco: nel pomeriggio, al molo, la riunione tecnica per nuotatori e preparatori assieme ai barcaioli; alle 18:00 visita di Torre Cavallo a cura dei comitati e di Igers Reggio Calabria, altra realtà importante che sponsorizza il territorio calabrese in tutte le sue forme, con la collaborazione di associazioni e comitati villesi che curano il sito e ne promuovono la valorizzazione. I partecipanti, oltre a godere dello splendido panorama al tramonto, con le spiegazioni storico-archeologiche e ambientali-paesaggistiche, gusteranno le piparelle Città di Villa San Giovanni, presidio Slow Food, e il passito della Costa Viola. Il molo tornerà piazza alle 22:00 con il concerto dei “Light Chili”, per chiudere il pre-gara nel miglior modo possibile”.

“Il 4 agosto invece è LA DATA: inizio della gara alle 10:00 da Messina, con trasmissione della stessa in diretta al molo e lunghe ore di festa impreziosite dalla presenza di Red Bull Italia. Lunedì 5 agosto ancora animazione con il concerto degli Sugarfree offerto dalla Città Metropolitana; per concludere martedì 6 agosto e mercoledì 7 con due eventi a tema “identità strettese”: lo spettacolo “L’incanto” (musiche, canti, racconti visuali di terra e di mare) e ARMEN & STANNUM (spettacolo teatrale interattivo sui ritrovamenti archeologici dello Stretto). Trascorreremo insieme una settimana tutta da vivere, perché la Traversata dello Stretto “non è una gara, ma un’emozione!”.

