Ennesimo sbarco di migranti: arrivati 65 clandestini a Crotone

Una motovedetta della Capitaneria di porto di Crotone ha portato in salvo 65 migranti che si trovavano a bordo di una barca a vela di 12 metri. La motovedetta Cp 321 è intervenuta poco dopo le 13 a circa 54 miglia a sud di Crotone dove ha intercettato il veliero sul quale c’erano migranti partiti da circa una settimana dalla costa turca.

La barca era alla deriva, ma per fortuna il mare era calmo ed il trasbordo, sebbene complesso, non ha avuto particolari problemi.

A bordo della barca c’erano 65 persone tra cui 6 donne e due bambini. La maggior parte, 33 persone (di cui una donna ed un minore accompagnato), arriva dall’Iran; in salvo anche 17 iracheni (di cui due donne) e 14 afgani (tra cui tre donne ed un minore accompagnato) e una persona proviene dalla Siria.

Le operazioni di sbarco al porto di Crotone, coordinate dalla Prefettura, sono state gestite dall’ufficio immigrazione della Questura. Le condizioni di salute dei migranti sono state valutate dallo staff medico sanitario dell’ufficio per le vulnerabilità dell’Asp di Crotone. Una delle donne appena sbarcate ha avuto bisogno di supporto sanitario da parte della Croce rossa. I migranti sono stati quindi condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

