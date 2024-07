Dossi altissimi e pericolo incidenti, a Croce Valanidi sono stanchi e pronti a denunciare: “inaccettabile”

StrettoWeb

“Le condizioni in cui si trova la Via Trapezi di Croce Valanidi, zona cimitero, per i dossi creati dagli alberi, sono davvero insostenibili, prive di ogni criterio di sicurezza (neanche una segnaletica di pericolo) e i tempi di attesa per un intervento da parte dell’amministrazione comunale sono inaccettabili. I Comitati di quartiere di Croce Valanidi-Oliveto e di Curduma-Trapezi, considerata la situazione attuale, proseguiranno con un esposto alla Procura della Repubblica. Ricordiamo che la situazione di grave pericolosità è stata posta più volte negli ultimi 18 mesi all’attenzione dell’amministrazione comunale anche dopo l’intervento della Prefettura a cui il comitato di Croce Valanidi-Oliveto si è rivolto in data 12/02/ 2024″.

Questa situazione è stata fotografata da Stefania Foti, Presidente del Comitato Croce Valanidi-Oliveto, e riguarda i pericolosissimi dossi di Via Trapezi, a pochi metri dal Cimitero. Le radici secolari, fuoriuscite dall’asfalto, rappresentano ormai veri e propri ostacoli per gli automobilisti di passaggio, costretti ad invadere la corsia opposta per evitare danneggiamenti alle auto o incidenti. La situazione va avanti ormai da qualche anno ed è stata più volta posta all’attenzione, con email, incontri e non solo. Oggi, però, i cittadini sono stanchi e il Comitato sopracitato, unitamente a quello di Curduma, ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, che si aggiunge a quello – dopo apposita raccolta firme ancora in atto – relativo alla carenza idrica.

In relazione proprio a una problematica non di certo recente, qui di seguito postiamo diversi articoli sul tema. Il primo, addirittura, è del 2019, ben cinque anni fa. Da allora le segnalazioni non sono mancate, eppur non c’è traccia di intervento.

