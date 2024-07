Domotek Volley, al via la campagna abbonamenti 2024-2025 | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Al via la campagna abbonamenti che nel campionato di volley di Serie A3 2024/2025 al via il prossimo 13 ottobre, vedrà impegnata, per la prima volta nella sua storia iniziata lo scorso anno, il team reggino. Dieci le partite in casa nella regular season e, in un torneo ricco di insidie come quello cui parteciperà il club amaranto promosso già nel suo primo anno di vita, il supporto caloroso dei tifosi sarà decisivo.

Due le tipologie di tessera disponibili, l’abbonamento Nero che, alla cifra di 100 euro, assicura il diritto di assistere, da uno specifico posto riservato, a tutte le gare casalinghe, comprese quelle di Coppa Italia e dei Play off o dei Play out.

L’abbonamento Amaranto, invece, il cui importo è di 50 euro offre l’accesso a tutti i match disputati in casa, ad eccezione di quelli previsti per Coppa Italia e Play off o Play out. In questo caso il posto non è riservato.

Il costo del biglietto per la gara singola è fissato in 7 euro. Bambini e ragazzi fino ai 16 anni ed i tesserati godranno dell’ingresso gratuito.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la sede della SportSpecialist a Reggio Calabria, in Via Fabrizio De Andrè a partire da lunedì 15 luglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e presso il Bcenters in Via Sbarre Centrali 260/b. Bcenters sarà aperta con orario nostop dalle 9:00 alle 19:30. Per informazioni e contatti il numero telefonico disponibile è il seguente: 335 1631007.

