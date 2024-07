Domani i Sentieri della Memoria: la passeggiata anti ‘ndrangheta a Pietra Cappa

StrettoWeb

Sentieri della Memoria, 22 luglio a Bovalino, con Libera per ricordare come ogni anno Lollo’ Cartisano e tutte le vittime innocenti della ‘ndrangheta. Passeggiata importante, per riaffermare la liberazione delle persone e dei luoghi dalla criminalità e riappropriarsi del territorio, e godere pienamente della bellezza unica di Pietra Cappa e dell’Aspromonte.

L’anno scorso, Giuseppe Battaglia e Alfonso Picone Chiodo a Bovalino con don Luigi Ciotti di Libera hanno presentato la ‘Guida all’Aspromonte Misterioso’, Rubbettino editore, che presenta itinerari di escursionismo in Aspromonte, tra cui questo Sentiero della Memoria, che consentono di visitare uno scenario unico in Italia nel ricordo di vicende avvenute in montagna e che hanno la montagna come protagonista.

Per condurre l’escursionista a camminare per rivivere quei fatti passati, e così capire di persona perché’ l’Aspromonte è una montagna piena di bellezze naturali e geologiche, ma anche sempre primordiale e ricca di mistero. E idealmente portare avanti la testimonianza del Sentiero della Memoria del 22 luglio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.