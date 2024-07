Domani a Saline Joniche una serata del Wwf con la visita guidata all’osservatorio ornitologico del pantano

StrettoWeb

“Si terrà martedì 30 luglio a partire dalle ore 19,30 presso L’Osservatorio Oasi WWF “Pantano” di Saline jonica( sito nel piazzale della stazione ferroviaria dello stesso centro), il meeting .”All’imbocco sud dello Stretto”, su valenze ,potenzialità e rischi per il patrimonio territoriale della Costa jonica e dell’Area Grecanica , e ,più in generale, della bioregione metropolitana costituita dai contesti dello Stretto di Messina”. E’ quanto afferma in una nota l’Osservatorio Oasi WWF “Pantano” di Saline Joniche.

“La visita guidata all’area Pantano aprirà la serata :un’area originariamente destinata al servizio del polo industriale di Saline è diventata -con i resti della Liquichimica- un monumento concreto al fallimento delle passate politiche per il Sud, con i poli industriali e infrastrutturali mai realizzati o subito chiusi. Strategie di cui oggi dobbiamo contrastare le “velenose code”: a cominciare dal fantasmatico ma predatorio progetto del Ponte sullo Stretto, per continuare con con megaprogetti di parchi energetici (di cui la Calabria non ha alcun bisogno) , villaggi turistici o altre minacce ad un patrimonio paesaggistico e territoriale, già stressato e dissestato da decenni di ipercementificazione, che invece va urgentemente risanato, riqualificato e messo in sicurezza. Specie a fronte dei sempre più pressanti pericoli legati alla crisi ambientale: ondate di calore, siccità e incendi; precipitazioni concentrate e dissesti dei suoli”.

“Il Pantano da area al sevizio di un’indistrializzazione fallita è diventato invece un’ oasi di biodiversità naturalistica, vegetale e animale. Tra l’altro con numerose specie di uccelli, stanziali e migratori, che vi stazionano. Oggi l’ecosistema è minacciato dal degrado, favorito da siccità e mancanza d’acqua; non che dalla vicinanza degli impattantissimi depuratori, con sanche di miasmi e maleodori; assolutamente da riqualificare o rimuovere”.

“Attorno al Pantano di Saline, molte sono le potenzialità del patrimonio territoriale e ambientale che stanno dando luogo a programmi e attività ecologiche e socioeconomiche che si vanno affermando, nella costa jonica e nell’Area grecanica, come peraltro in tutto il comprensorio della Stretto: ecobioagricoltura, ecoturismo, escursionismo ludico ecologico culturale e scientifico, gastroenologia legata ai prodotti locali, comunità energetiche, valorizzazione del patrimonio storico-artistico, fruizione dei caratteri del paesaggio, ecc”.

“Il ciclo di assemblee popolari, di cui il meeting di martedì sera fa parte, comprende una serie di incontri di riscoperta e valorizzazione dei patrimoni ecopaesaggitici delle due sponde dello stretto e tende- con l’ausilio di gruppi, associazioni, enti territoriali e università, a costituire una rete permanente di progetti, programmi, iniziative e azioni, che consolidi e ampli la visibilità e il peso delle strategie ecosociali e delle economie comunitarie che sono una realtà in rafforzamento e crescita nei diversi contesti dell’area dello Stretto e che prospettano anche credibili e sostenibili scenari di futuro”.

“Lo Stretto di Messina, con le regole dettate dagli enormi valori che connotano i suoi luoghi può insegnare a tutti – non solo ai suoi abitanti- quali sono i criteri costretti da seguire per affermare ambienti e società locali e bloccare nel prossimo futuro, la crisi ambientale e sociale in atto”.

