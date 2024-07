Delegazione Terre del Bergamotto, cambio al comando: arriva una nuova figura | NOME

StrettoWeb

Passaggio delle Consegne alla Delegazione Terre del Bergamotto dell’Accademia Italiana della Cucina: al dr. Vincenzo Vitale, pediatra pubblicista, subentra il prof. Franco Prampolini, docente all’Università Mediterranea, per il triennio 2024-2027. L’Accademia, fondata nel 1953 a Milano e dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, con sede a Milano, è articolata territorialmente in Delegazioni, presenti anche all’estero nelle principali città, che la rappresentano e ne promuovono la mission.

La principale sua attività consiste nella valorizzazione della ristorazione italiana di qualità e nella ricerca delle emergenze nel settore gastronomico, da far conoscere e promuovere. All’uopo si serve dello strumento della guida dei ristoranti italiani, periodicamente aggiornata con il contributo costante delle Delegazioni territoriali, e dei premi, che annualmente vengono conferiti alle realtà gastronomiche che si impongono per qualità e innovazione. All’estero promuove il Made in Italy gastronomico e quella inesauribile fonte di qualità e diversità che esso rappresenta. La cerimonia del Cambio delle Consegne, tenutasi nel corso di un elegante convivio, si è svolta all’insegna dei valori che guidano l’Accademia, riassumibili in amicalità e signorilità, con nessuna concessione a sbavature e cadute di tono.

Il prof. Prampolini, emiliano di origine ma reggino d’adozione, nella gestione della Delegazione continuerà la linea impostata dal dr. Vitale, integrandola con le innovazioni che vorrà introdurre, frutto della sua specifica esperienza professionale di docente universitario e di cultore della gastronomia non solo reggina. Particolare riguardo sarà dato alla coesione del folto gruppo amicale che nel corso degli anni, prima con la guida del prof. Antonino Monorchio e poi con quella del dr. Vincenzo Vitale, si è formato e stabilizzato.

