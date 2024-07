Decreto Salva-casa, a Messina seminari di approfondimento | INFO

StrettoWeb

La stagione estiva è sempre stata foriera di novità in campo edilizio e urbanistico. Anche questa estate non verrà smentita la tradizione. L’ordine degli ingegneri di Messina insieme al Gruppo di Lavoro “Normativa edilizia” coordinato dall’ing. Nunzio Santoro sta seguendo costantemente e con attenzione l’evoluzione normativa tecnica edilizia e urbanistica con particolare riguardo alla procedura di conversione del decreto legge 69/2024, prevista per fine luglio, e sulla sua applicazione nella regione Siciliana.

L’ordine si sta facendo carico di approfondire le complesse modifiche nazionali e la loro connessione con le norme regionali, mettendo tali approfondimenti a disposizione di tutti i colleghi attraverso una serie di seminari di approfondimento a partire dalla seconda metà di settembre, con cadenza quindicinale.

Ad ogni incontro verrà trattato un argomento specifico. Sono previsti circa 10 incontri . Gli argomenti dei singoli incontri saranno trattati da relatori (tecnici, legali, notai, ecc) di comprovata esperienza professionale.

Di seguito una possibilità di proposte tematiche:

il DPR 380/2001 e la norma siciliana I titoli edilizi nella regione sicilia I mutamenti di destinazione d’uso La sanatoria a regime “Accertamento di Conformità” art. 36, 36bis La fiscalizzazione degli abusi art. 33, 34 e 38. Stato legittimo immobili art. 9bis e tolleranza esecutiva art. 34bis Valutazioni di incidenza e valutazioni ambientali Norme sul governo del territorio L.R. 19/2020 – PPA Condoni edilizi a scelta degli iscritti

Chi fosse interessato può manifestare la propria disponibilità alla partecipazione agli eventi effettuando la preiscrizione al link https://www.ordingme.it/corsi-seminari/decreto_salva_casa_seminari_di_approfondimento_a_partire_da_settembre_,806.html

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.