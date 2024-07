Ddl sicurezza: Di Biase (Pd) a Salvini, ‘vigliacco è chi manda bambini in carcere’

StrettoWeb

Roma, 9 lug (Adnkronos) – “Quando mandi in carcere un bambino chi è il vero vigliacco? Io ho un?idea chiara”. Così la capogruppo democratica nella commissione bicamerale infanzia Michela Di Biase replica al post di Matteo Salvini che esultava per l?approvazione della norma del ddl Sicurezza sulle detenute madri.

“Il problema ministro Salvini -dice la democratica – è che andranno in carcere anche i bambini. Ora io ho un?idea piuttosto chiara di chi sia il vigliacco e di chi continua ad incitare odio senza mai assumersi una responsabilità?.

