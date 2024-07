Csm: Anm, ‘comportamenti Natoli manifestano assoluta inadeguatezza’

StrettoWeb

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ?I fatti emersi negli scorsi giorni e riguardanti la componente di nomina politica del Consiglio superiore della magistratura e della sua sezione disciplinare, Rosanna Natoli, sono di spiccata gravità e manifestano l’assoluta inadeguatezza al ruolo istituzionale ricoperto”. Lo sottolinea la giunta esecutiva centrale dell?Associazione nazionale magistrati in una nota.

“Il tentativo di minimizzare tali condotte è inaccettabile, poiché esse minano in profondità il prestigio dell?istituzione e offendono la magistratura nel suo complesso – conclude – Auspichiamo che il senso di responsabilità dell?interessata, che finora non si è registrato, prevalga, affinché si giunga in tempi rapidi alla soluzione di una inevitabile crisi istituzionale dagli esiti imprevedibili?.

