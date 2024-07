Crisi idrica a Messina, Basile convoca una conferenza stampa

StrettoWeb

“Domani, martedì 23 luglio, nel corso dell’incontro programmato in Prefettura – dichiara il Sindaco Federico Basile in una nota – condivideremo con la cabina di regia gli interventi già attuati e quelli in programma per affrontare le prossime settimane. Siamo chiamati a gestire un’emergenza che coinvolge tutta la Sicilia, ma anche le criticità quotidiane acuite dalla crisi. Nelle ultime ore, siamo impegnati con la programmazione di un intervento a Santa Margherita, dove abbiamo registrato nei giorni scorsi una copiosa perdita d’acqua dalla condotta Fiumefreddo che serve la città”.

“I tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi e si dovrà intervenire per la riparazione. Anche questo tema sarà affrontato domani in Prefettura e condiviso con la cabina di regia, poiché si tratta di un intervento importante. Nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 24 luglio alle ore 10:00 illustreremo quanto emerso dal tavolo tecnico in prefettura, i dettagli di quest’ultimo intervento e le azioni messe in campo dall’Amministrazione e dall’Azienda per fronteggiare la crisi idrica. La conferenza – conclude il Sindaco – si terrà presso la sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca mercoledì 24 luglio alle ore 10.00″.

