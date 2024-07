Cresce l’attesa per il concerto di Fausto Leali a Tiriolo

StrettoWeb

Tiriolo, il piccolo borgo nel cuore della Calabria, si prepara a vivere quattro giorni intensi in occasione della sua festa patronale. Quest’anno, l’evento promosso dal Comitato Feste Patronali Tiriolo APS con il contributo della Regione Calabria e del Comune di Tiriolo, si preannuncia ricco di eventi e sorprese.

Il 2 agosto, la festa avrà inizio con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli: spettacoli, gonfiabili, maghi e molto altro ancora. La serata proseguirà all’insegna di panini, birra e la musica della Khatmandu band, che farà rivivere al pubblico i più grandi successi di Rino Gaetano.

Il 3 agosto, sarà la volta della commedia teatrale “Prendi questa mano Zingara”. La pièce, della Compagnia Hercules, vede la regia e la partecipazione di Piero Procopio.

Il 4 agosto, la musica popolare di Cosimo Papandrea animerà la vigilia della festa patronale, un evento realizzato in partnership con la LILT sezione di Catanzaro.

Infine, il 5 agosto, i festeggiamenti per la Patrona si concluderanno in grande stile con il concerto gratuito di Fausto Leali, che si esibirà per la prima volta a Tiriolo. L’attesa è alta e l’emozione è palpabile. Tiriolo è pronta a festeggiare e ad accogliere tutti coloro che vorranno partecipare a questo evento unico.

