Credito siciliano, utile di oltre 18 milioni all’ Ircac

“Con un utile di oltre 18,8 milioni di euro conseguito nell’ultimo esercizio finanziario, l’Ircac raggiunge un traguardo storico e dimostra l’efficacia delle politiche di sostegno alla cooperazione e la solidità dell’istituto”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando l’attivo conseguito dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione nel 2023.

“Si tratta di una svolta significativa per il sistema cooperativo siciliano, un risultato che è frutto di un lavoro continuo e concertato, volto a promuovere lo sviluppo di queste forme societarie sul nostro territorio. Un successo che nasce da una gestione in ripresa – aggiunge l’assessore rivolgendosi, in particolare, al presidente del cda, Vitalba Vaccaro – e da una strategia mirata a rafforzare il settore cooperativo, un pilastro fondamentale dell’economia siciliana. È anche la conferma della validità delle politiche regionali di sostegno alle imprese che pone le basi per ulteriori iniziative di carattere economico e sociale. Continueremo – conclude Tamajo – a lavorare per favorire l’accesso delle cooperative al credito e sostenere nuovi progetti che possano contribuire alla crescita e all’occupazione nella nostra regione”.

