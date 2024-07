Cosenza, riqualificazione dei fiumi Busento, Crati e Campagnano. Caruso: “positiva l’attenzione dei professionisti”

StrettoWeb

Proseguono le iniziative dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso per la messa in sicurezza e la valorizzazione dei fiumi cittadini che ieri sono state discusse all’interno di una riunione operativa presieduta dal Primo Cittadino a cui hanno preso parte l’assessore ai LLPP, Damiano Covelli, il dirigente del settore Salvatore Modesto, i tecnici del progetto per la riqualificazione dei fiumi Busento, Crati e Campagnano e gli ingegneri e stimati professori dell’Unical Veltri, Calomino e Gimigliano.

“Riteniamo molto positiva l’attenzione che manifesta la città, da parte dei suoi professionisti e dei suoi gangli vitali, alle politiche di crescita e sviluppo che stiamo portando avanti”. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso in apertura dell’incontro. “E’ il riconoscimento – ha proseguito – ad un’attività sempre aperta al confronto, intrisa di trasparenza, che abbiamo messo in campo sin da subito e che ci ha consentito di attuare molte importanti sinergie e collaborazioni che hanno già prodotto ottimi frutti per la collettività. In questa prospettiva oggi analizziamo il progetto per circa 4 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione del Busento, del Crati e del Campagnano. Si tratta di un finanziamento relativo alla mitigazione del rischio idraulico nei bacini dei tre fiumi, fermo al 2018/2019 e di cui ci siamo fatti carico recuperandolo e mettendolo a frutto con interventi appunto di salvaguardia e valorizzazione” .

Sul punto è stata avviata una disamina ampia e complessa, nel corso della quale i tre professionisti Veltri, Calomino e Gimigliano hanno suggerito alcune migliorie che il Rup ed il progettista, dopo un minuzioso confronto, hanno molto apprezzato. Saranno, quindi, dettagliate nel progetto esecutivo dell’intervento che prevede, tra l’altro, la messa in sicurezza degli alvei, ovviamente nel pieno e rigoroso rispetto ambientale attraverso un’attenta tutela e salvaguardia della flora e della fauna dei bacini. Contemporaneamente sarà migliorata l’accessibilità e la pedonalità. L’intento è di creare percorsi di camminamento capaci di favorire un tracciato per il trekking urbano. Nel progetto è inserito anche il recupero del ponte di legno che collega Piazza Crispi a via Oberdan, in disuso dopo che è stato incendiato tanti anni fa. Un intervento, quest’ultimo, molto atteso dai residenti della zona e che oggi finalmente sarà realizzato. In una discussione più generale relativa alla mitigazione del rischio idrogeologico, nel corso dell’incontro è stato da tutti i tecnici affermato che per un intervento più impattante ed esaustivo, come la realizzazione di vasche di Laminazione capaci di prevenire le ondate di piena, servono finanziamenti molto più consistenti. Sul punto il sindaco Franz Caruso, ritenendo valida l’ipotesi formulata, ha chiesto ai tecnici comunali di cominciare a lavorare sin da subito dando vita ad un nuovo progetto in grado di incidere con maggiore impatto sul rischio idrogeologico. Al termine della riunione si è convenuto di proseguire il percorso di confronto e di discussione anche in fase operativa, qualora se ne avverta l’esigenza.

