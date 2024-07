Cosenza Pallanuoto juniores: grandi risultati a Santa Maria Capua a Vetere e pass per le finali nazionali

StrettoWeb

Si chiude con un successo che vale una finale l’avventura della Juniores di mister Manna a Santa Maria Capua Vetere. Alle semifinali nazionali la Cosenza Pallanuoto porta a casa un risultato di rilievo, frutto del grande lavoro e della voglia dei ragazzi di arrivare fino in fondo. Dopo il successo all’esordio contro Palermo, e il ko con qualche rimpianto rimediato contro Salerno, serviva un successo al terzo e ultimo match contro il CUS Bari.

Le risposte sono arrivate subito, in un primo parziale chiuso con un perentorio 6-2. I pugliesi hanno faticato a reagire e i rossoblu a metà gara conducevano sul 9-4. Match in discesa quindi e goleada servita nella seconda parte dell’incontro, terminato 18-8. Cosenza strappa con merito il pass per le finali nazionali. Saranno 8 le squadre a contendersi il titolo a fine luglio, e i rossoblu hanno le carte in regola per recitare un ruolo interessante fra le migliori d’Italia.

Cosenza Pallanuoto-CUS Bari 18-8 – Falbo, Draganic 1, Lento 4, Sarro, Brunosio 1, Bisignano 1, Caira, Pignataro 2, Runco 3, Romano 4, Stavolo, Falsetta, Fiorino, Albino 1, Cosentino 1. All: Manna

