Cosenza, ecco il nuovo prefetto Rosa Maria Padovano

StrettoWeb

Il nuovo Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, dopo l’insediamento ed il confronto immediato con il sindaco del capoluogo Franz Caruso, con l’arcivescovo Giovanni Checchinato e con i vertici delle forze dell’ordine, si presenta alla popolazione. Giunge da Rimini, suo primo incarico da prefetto svolto per appena un anno e mezzo.

Occhiuto: “benvenuto al prefetto Padovano”

“Un caloroso benvenuto e un auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, nella certezza che saprà ricoprire il suo nuovo incarico con efficienza e professionalità, in sinergia con la Regione e gli altri livelli istituzionali. Al contempo saluto e ringrazio il prefetto Vittoria Ciaramella per l’eccezionale impegno profuso in questi anni al servizio del territorio di Cosenza”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.