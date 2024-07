Corruzione: Salvini, ‘ieri in piazza a Genova squallidi quaquaraquà contro Toti’

StrettoWeb

Genova, 19 lug. (Adnkronos) – “Squallidi, squallidi, squallidi. Leonardo Sciascia distingueva uomini e donne in categorie, fermiamoci ai ‘quaquaraquà’ e non andiamo oltre. Chi gode delle disgrazie altrui, chi usa la giustizia politicizzata per provare a ribaltare il risultato delle urne non fa mai un buon servizio al Paese, né a se stesso”. Sono le parole con cui il leader della Lega, vicepremier ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – intervistato su ‘Radio Libertà’ – definisce chi era in piazza a Genova dove ieri le opposizioni (sul palco sono saliti i leader nazionali di Pd, M5s e Avs) hanno organizzato la manifestazione ‘Liguria, diritto al futuro’. Un sit-in per chiedere di andare subito al voto, dopo che dallo scorso 7 maggio il governatore Giovanni Toti è agli arresti domiciliari in un’inchiesta che ha segnato un terremoto nella politica della regione.

