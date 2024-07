Consorzio Bonifica della Calabria: “emesso il ruolo irriguo per il 2024 previste facilitazioni per gli agricoltori”

StrettoWeb

“Il Consorzio di Bonifica della Calabria, dopo aver approvato le tariffe relative al consumo dell’acqua per l’anno 2024 ha emesso il ruolo irriguo che sarà recapitato ai consorziati nei prossimi giorni. Una prima buona notizia: sono state mantenute – informa il Consorzio – le medesime tariffe utilizzate nei comprensori di bonifica nell’anno 2023. Una scelta importante, di grande attenzione agli agricoltori. Il Consorzio ha voluto dimostrare, nel concreto, una grande sensibilità e vicinanza nei confronti dei propri consorziati irrigui, in particolare IATP E Coltivatori Diretti, per i quali c’è la possibilità di usufruire di un abbattimento del 25% sull’importo complessivo pagando l’intero dovuto in un’unica soluzione entro il 30 Luglio. Un costo contenuto allo scopo di non gravare ulteriormente sui bilanci delle imprese consorziate. Per gli altri utenti irrigui il 50% entro il 30 Luglio ed il saldo entro il 30 Settembre, con la possibilità di usufruire di un abbattimento del 10% sull’importo complessivo pagando l’intero dovuto in un’unica soluzione entro il 30 Luglio. Le tariffe sono diversificate per la fornitura di acqua grezza agli utenti pubblici ed altri utenti privati”: questo quanto comunica il Commissario Straordinario Giacomo Giovinazzo.

“In questi primi 200 giorni – prosegue Giovinazzo – abbiamo effettuato manutenzione delle condotte effettuato tempestivi e puntuali interventi in ogni distretto irriguo, per la riduzione delle perdite e nel montaggio dei misuratori di portata che, rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il risparmio idrico e un utilizzo più consapevole e programmato dell’acqua da parte dei consorziati. Una grande spinta, poi verso investimenti straordinari, senza dimenticare la manutenzione, essenziale per mantenere in efficienza la rete di canali e impianti gestita dal Consorzio. A questo va aggiunta la gestione sempre più attenta e consapevole della risorsa da parte degli agricoltori sulla quale continuo a sostenere che, visto il sempre incombente spettro siccità, che preoccupa non poco, occorre “leale collaborazione”.

Siamo riusciti a deliberare le tariffe, mantenendo quelle di maggior favore rispetto a quelle dei Consorzi in liquidazione, grazie ad un attento e continuo lavoro di riorganizzazione dell’Ente e delle economie straordinarie legate anche alla scelta di effettuare, dove è possibile, i lavori di manutenzioni in amministrazione diretta. Tuttavia, questi risultati e questo sforzo restano sostenibili solo se riprenderemo tutti a considerare il Consorzio come un bene di tutti noi, ogni giorno più indispensabile per la nostra agricoltura e la tutela idraulica della nostra Regione”. Anche le modalità di pagamento – informa il Consorzio – sono state riviste per consentire ai consorziati di pagare agevolmente per mezzo dei bollettini PagoPA allegati all’avviso bonario, presso gli sportelli consortili attraverso carta bancomat o carta di credito (POS) o attraverso bonifico bancario. Naturalmente – conclude -per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, ovvero per la segnalazione di eventuali errori nei dati riportati nell’avviso di pagamento, saranno a disposizione gli uffici distrettuali del catasto consortile o si può scrivere all’indirizzo pec: catastocbcalabria@pec.it.

