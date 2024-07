Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone contesta Occhiuto su Ryanair: “tutto a Reggio e Lamezia, qui le briciole”

StrettoWeb

“La Regione Calabria guidata dal Presidente Occhiuto rilancia il sistema aeroportuale calabrese con milioni di euro ma dimentica lo scalo crotonese; ormai, sempre più una cenerentola al suo interno. Assistiamo, ormai quotidianamente, ad annunci e dirette fatte dallo scalo reggino in cui si mostra ai calabresi ed al mondo intero un aeroporto su cui la Regione Calabria e la stessa Sacal investono per il suo rilancio. Nelle prossime ore, l’attenzione sarà focalizzata sullo scalo di Lamezia Terme dove si stanno terminando i lavori per la nuova area dell’aeroporto molto più accogliente, di cui il presidente Occhiuto ha mostrato con grande entusiasmo pochi giorni fa i lavori spediti al suo interno. Dell’aeroporto di Crotone, invece, non si leggono più notizie circa il suo rilancio e la realtà all’interno dello scalo è ben poco rassicurante”. E’ quanto afferma il Direttivo Comitato Cittadino Aeroporto Crotone.

“Infatti, mentre altrove si programmano voli nazionali ed internazionali nell’aeroporto pitagorico scarseggiano non solo i voli ma anche le sedie su cui sedersi e l’area ristoro, ormai chiusa da anni, dimostra lo stato di scarso interesse da parte della Sacal e della Regione Calabria. Rendere accogliente ed attrattivo il S. Anna, evidentemente, non è importante per il gestore aeroportuale calabrese nonostante la valenza sociale che lo stesso riveste e la carenza infrastrutturale di ferrovie e strade dell’intera costa jonica”.

“Ricordiamo alla Sacal ed ancor più al Presidente Occhiuto l’esistenza dello scalo pitagorico dal quale finora non è mai stato annunciato nulla di eclatante, anzi le conferenze stampa e gli incontri con la cittadinanza attiva come il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone sono ormai un lontano ricordo! “Infatti, i rappresentanti politici territoriali sono sempre più silenziosi lasciando che siano associazioni come il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone ad esporre le difficoltà dei cittadini di potersi muovere liberamente per lavoro, studio e salute ed a lottare per una mobilità migliore”.

“Il Comitato pensa, sinceramente, che sia giunto il momento in cui sia la Regione Calabria, nella persona del Presidente Occhiuto, che la Sacal rappresentata dal Presidente Marco Franchini vengano a Crotone per illustrarci una volta per sempre quale sarà il futuro del nostro scalo e ciò che si sta realizzando, anche con il CIS VOLARE. Noi, dal nostro canto, come Comitato Cittadino Aeroporto Crotone continueremo a chiedere non solo investimenti ma urgentemente altri voli come quello per Pisa, ma ancor di più il volo per la Germania”.

“Non ci sono piaciuti gli ennesimi annunci di nuove rotte che di nuovo hanno ben poco! Infatti, attualmente Ryanair collega Bergamo, Treviso, Bologna e Torino, quindi, di fatto non avremo nessuna rotta nuova rispetto all’estate 2024 mentre rispetto all’inverno 2023 avremo soltanto 4 voli settimanali in più. Un contentino troppo misero rispetto agli incrementi di voli che saranno operati da Lamezia Terme e, soprattutto, da Reggio Calabria”.

“Crotone deve volare! Basta giri di parole! Basta ad una gestione precaria e poco entusiasmante che si protrae ormai da 7 anni. Il nostro territorio grazie allo scalo aeroportuale può essere il volano di tutta la costa jonica ed abbiamo bisogno ora di azioni concrete in tal senso. Liberi di partire, liberi di tornare”.

