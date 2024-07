La classifica dei Sindaci, Vincenzo Voce (Crotone) è 11°: “grazie per la fiducia”

StrettoWeb

Il sondaggio di Governance Poll 2024 ha stilato la classifica italiana dei Sindaci e dei Governatori più amati. Il Presidente calabrese Occhiuto è tra i primi, mentre tra i Sindaci spicca il tonfo di Falcomatà. Da Reggio Calabria a Crotone, però, è massima la soddisfazione di Vincenzo Voce, undicesimo. Voce è il terzo dell’estremo sud dopo quello napoletano e quello ragusano, mentre è il primo in Calabria.

Il Sindaco della città pitagorica ha voluto esternare la propria felicità in una nota ufficiale sul sito del Comune, ringraziando tutti per la fiducia. “Sono naturalmente soddisfatto nell’apprendere che secondo Governance Poll 2024, l’indagine svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, sono all’undicesimo posto nella classifica di gradimento dei primi cittadini in Italia e che il trend è in crescita rispetto sia all’anno scorso che alla rilevazione di due anni fa”, si legge.

“Un più 6% in due anni che ritengo sia un buon risultato anche in considerazione del lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che i cittadini hanno riconosciuto attraverso il sondaggio. Ringrazio i miei concittadini per la fiducia che mi hanno accordato. Fiducia che rappresenta uno stimolo ad andare avanti e fare sempre meglio per la nostra collettività”, dice ancora.

