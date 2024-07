Lo chef messinese Nato Micale e APCI protagonisti sulla nave MSC Grandiosa

StrettoWeb

APCI e lo Chef Nato Micale grandi protagonisti all’interno del progetto San Valentino_Tutto l’Amore del Mondo, un progetto realizzato dall’agenzia Breakpoint MKT nato per realizzare dei matrimoni culinari tra i prodotti di qualità umbri e quelli delle altre regioni italiane. L’obbiettivo è promuovere l’eccezionale patrimonio enogastronomico dell’Italia grazie all’amore dei cuochi dell’APCI per la cucina di qualità e ad un partner prestigioso qual è MSC Crociere, che porterà in viaggio nei principali porti italiani il fantastico paniere di prodotti e consentirà all’organizzazione di presentarli ad un pubblico di operatori specializzati.

La tappa del 28 giugno a Palermo sempre più al centro della strategia di Msc Crociere, a bordo della Grandiosa, ha visto protagonista lo chef siciliano Nato Micale il quale ha preparato e raccontato la ricetta “incontro d’amore” alla platea di giornalisti, tour operator, foodblogger, influencers ed altri addetti ai lavori, tutti fortunati poiché una volta sbarcati, presso il Ristorante Quattro Passi di Palermo. Le aziende che hanno promosso l’iniziativa hanno potuto godere della possibilità di fornire allo chef i loro prodotti per la preparazione del piatto, esporli sulla nave e distribuire materiale di comunicazione. Dopo il pranzo gli ospiti hanno potuto visitare Palazzo Bonocore per una visita alla bellissima mostra “Palermo Felicissima”.

