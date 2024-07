Cenere, rifiuti, blatte e ratti: a Catania il Sindaco sbotta, “gli irriducibili perseverano”

StrettoWeb

“Cenere e rifiuti. La scorsa notte importanti interventi di bonifica su una estesa area del territorio cittadino, oggetto di degrado. È la dimostrazione che noi interveniamo, ma gli “irriducibili” perseverano. Se continuate a scrivere che ci vogliono sanzioni, allora non avete capito che in quel modo il problema non lo risolveremo mai, perché la quasi totalità risulta nulla tenente e non potremo esigere il pagamento. È solo questione di civiltà e “sopravvivenza”, e rispetto per i più piccoli; a meno che “quelli” non amino dormire tra blatte e ratti“.

Così sui social il Sindaco di Catania Enrico Trantino si sfoga contro alcuni cittadini. La situazione rifiuti è incandescente e a questa, negli ultimi giorni, si è aggiunta quella relativa alla cenere dell’Etna. Il primo cittadino ha informato di interventi di bonifica su alcune aree degradate, ma nonostante ciò – afferma – “gli irriducibili perseverano”. Chiede rispetto e civiltà, è sicuro che di sanzioni non si può parlare in ampio raggio, perché tanti risultano nulla tenenti. Intanto posta alcune immagini degli interventi e delle zone prima e dopo la pulizia.

