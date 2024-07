Caulonia, il Maestro Arturo Messina promosso al 7° Dan di kickboxing

StrettoWeb

A Marina di Caulonia il Maestro Arturo Messina di Rosarno, Presidente della A.S.D. Fitness Club, ha ricevuto la promozione al 7° Dan di kickboxing, il massimo grado di kickboxing. Per i gradi superiori è il 10°, ma il 7° rappresenta un grado elevato, ottenuto dopo 40 anni di attività nelle arti marziali. Un percorso cominciato nel 1980 e dopo aver vinto tutto, dai campionati nazionali ed europei ai mondiali nel 2018.

Alla presenza delle tv locali, del sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, dell’assessore alla cultura Antonella Ierace e del delegato allo sport Maurizio Sorgiovanni, il M° Dott. Messina ha ricevuto il 7° dan dal M° Dott. Giuseppe Cavallo c.n. 9° dan (direttore tecnico europeo della federazione Kempo, stella al merito e consigliere regionale del CONI).

Con la partecipazione di sei società sportive che hanno dato luogo ad un esibizione spettacolare dal punto di vista tecnico e sportivo con esibizioni di kata, kobudo e combattimenti, è stata anche l’occasione per il passaggio di cintura per svariati atleti presenti. Il Gran Galà si è poi concluso con la promozione del Maestro Arturo Messina. Sarebbe il caso che l’amministrazione comunale desse più aiuto e risalto a questa arte marziale viste anche le prestazioni deludenti in sport “più importanti”.

