Il Catona Calcio rinnova le cariche sociali, ci sono diverse new entry: il nuovo organigramma | NOMI

L’Asd Catona Calcio rende noto il rinnovo delle cariche sociali fino al 30 giugno 2025 in modo da organizzarsi al meglio e preparare la prossima stagione sportiva in Prima Categoria, per essere ancora più presente nel sociale. Erminio Esposito, che già nel corso degli anni, in vari ruoli, ha dimostrato le proprie competenze e una spiccata dedizione alla causa Catona Calcio, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente della società e andrà ad affiancare il presidente storico del club biancoazzurro, Giuseppe Laganà.

Diverse le new entry che rafforzeranno con la loro esperienza e passione le ambizioni del club, come gli avvocati Gianluca Principato e Pasquale Reitano, Antonino Fiume ed Alessandro Cotroneo. Inoltre, il consiglio direttivo sarà supportato da alcuni imprenditori che saranno vicini alla società come soci esterni.

L’organigramma

Ecco l’organigramma 2024/25 dell’Asd Catona Calcio:

PRESIDENTE

Erminio Esposito

Giuseppe Laganà

VICE PRESIDENTE

Luca Surace

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Principato

DIRETTORE GENERALE

Antonio Violante

DIRETTORE TECNICO

Giuseppe Iurmanò

DIRETTORE SPORTIVO

Michele Cotroneo

SEGRETARIO GENERALE

Raffaele Nocera

TEAM MANAGER

Alfredo Carrozza

RESPONSABILE LOGISTICA

Giovanni Palumbo

CONSIGLIERI

Antonino Fiume

Domenico Marcianò

Pasquale Reitano

MEDICO SOCIALE

Elio Barresi

ADDETTO STAMPA

Antonio Paone

COLLABORATORE D.S.

Alessandro Cotroneo

