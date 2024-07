Catanzaro: intensificati i controlli sul territorio per il periodo estivo

StrettoWeb

Nella serata di domenica 21 luglio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli (CZ), considerato il maggior afflusso di turisti ed il rientro di numerosi emigrati per il periodo estivo, hanno intensificato i controlli stradali di prevenzione svolgendo un servizio coordinato a largo raggio che ha interessato più comuni compresi tra la fascia montana del Reventino e quella della Sila Piccola, tra l’altro interessati dall’organizzazione di eventi di intrattenimento di vario genere.

Una forte stretta è stata data da parte dei militari dell’Arma nel settore degli stupefacenti, ormai molto diffusi tra i giovani anche nei piccoli centri montani. Le attività hanno consentito di sequestrare modesti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo Marijuana e Hashish con conseguente segnalazione alla competente Prefettura di quattro consumatori di droghe che saranno ovviamente sottoposti alle previste sanzioni amministrative.

Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali, ormai molto frequenti anche sulle strade provinciali calabresi, è stato altresì attuato un dispositivo col compito di verificare il tasso alcolemico dei conducenti di veicoli, spesso incuranti dei rischi che si assumono esagerando nella consumazione di sostanze alcoliche, diventando un pericolo per sé e per gli altri.

Due persone sono risultate positive al test dell’etilometro, palesando, tra l’altro, un tasso alcolemico nel sangue piuttosto elevato. Alle stesse è stata ritirata la patente di guida per il successivo provvedimento di sospensione; uno dei due veicoli, risultato essere di proprietà del conducente, è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della successiva confisca prevista dal Codice della Strada per casi del genere.

Numerosi sono stati i veicoli e le persone sottoposte a controllo dai militari che hanno contestato 13 infrazioni alle norme del Codice della Strada con sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 1.300 Euro.

L’attività preventiva dell’Arma dei Carabinieri proseguirà senza tregua per tutta l’estate, ed in particolare nei weekend, durante i quali l’arrivo di turisti e visitatori richiede sempre uno sforzo maggiore da parte delle Forze di Polizia che, aumentando il numero dei controlli stradali, riescono efficacemente a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nonché il rispetto della legalità anche nelle aree montane e periferiche del territorio lametino.

