Catanzaro, per l’estate il Museo e Parco di Scolacium resterà aperto anche di lunedì

Il Parco Archeologico di Scolacium, splendido luogo a due passi dal capoluogo di regione, si prepara alla ormai giunta stagione estiva aumentando le possibilità di fruizione di questo luogo ricco di valenze storiche, archeologiche, naturali e paesaggistiche, ormai punto di riferimento imprescindibile per tutti i visitatori che, da ogni parte d’Italia e del mondo, transitano per la costa jonica catanzarese.

La direzione del Parco, guidata dalla Dott.ssa Elisa Nisticò, ha infatti scelto di aprire al pubblico questo luogo di cultura anche nel consueto giorno di chiusura: infatti oltre alla consueta apertura al pubblico del Parco dal martedi alla domenica dalle ore 9 alle ore 20, ogni serttimana, da qui a fine agosto, si aggiungerà anche l’apertura straordinaria del lunedì, dalle ore 16 alle ore 20. Sarà dunque possibile entrare al Parco tutti i giorni entro le ore 19 (la biglietteria infatti chiude un’ora prima) per rimanere in visita fino alle ore 20.

Per visitare il Parco non è necessaria la prenotazione ed è possibile acquistare i biglietti d’ingresso pagando in contanti, tramite POS o preventivamente tramite l’app Musei Italiani. In biglietteria sarà poi possibile richiedere gratuitamente in comodato, in base alle disponibilità del momento, una guida cartacea del Parco (disponibile in italiano, inglese, francese e spagnolo) contenente una mappa dell’itinerario consigliato con testi descrittivi, immagini e ricostruzioni 3D; il tutto depositando un proprio documento in biglietteria da ritirare poi alla riconsegna della guida stessa alla fine del tour.

Presto inoltre verranno rese note le date di alcune aperture straordinarie serali del Museo di Scolacium con relativi eventi organizzati per l’occasione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere o telefonare al numero 335 83 13 971.

