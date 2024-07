Catania: tenta di partire in aereo con cartucce nella valigia, denunciato

StrettoWeb

Voleva partire a bordo di un aereo dall’aeroporto di Catania portando con sé nel bagaglio un caricatore per pistola corredato di dieci cartucce calibro 9 ma è stato fermato e denunciato dalla polizia di frontiera in servizio a Fontanarossa. Protagonista un 45enne di nazionalità svedese, che stava per imbarcarsi su un volo per Copenaghen.

La scoperta è arrivata nel corso dei controlli sui bagagli. L’uomo, inoltre, non è riuscito a giustificare il possesso delle cartucce e del caricatore. Dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi o munizioni. Il caricatore e le cartucce sono stati sequestrati.

