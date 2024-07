Catania, restano senza benzina in tangenziale con l’auto rubata: beccati dalla Stradale | DETTAGLI

StrettoWeb

Erano rimasti in panne sulla tangenziale di Catania e avevano lasciato la vettura nella corsia d’emergenza quindi, a piedi, tentavano di raggiungere un’area di servizio per acquistare della benzina. I 4 uomini sono stati notati da una pattuglia della Stradale che tempestivamente sono accorsi in aiuto vista la pericolosità del luogo. Ma c’è dell’altro.

I poliziotti, raggiunta una zona sicura, con buon intuito e professionalità, hanno deciso di approfondire i controlli e hanno scoperto che la vettura era stata rubata e il furto regolarmente denunciato dal proprietario.

Per questo i 4, che non hanno avuto modo di giustificare la circostanza, sono stati denunciati per ricettazione. Una storia che si è conclusa in bellezza, con la riconsegna della vettura al legittimo proprietario che ha ringraziato i poliziotti per il loro intervento che gli ha permesso di tornare in possesso del suo mezzo.

