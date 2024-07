Catania, lavori in alcune zone della città: interdetto il traffico. Le aree interessate e i giorni indicati | INFO

StrettoWeb

“Per consentire lavori di potenziamento nella distribuzione dell’energia elettrica da martedì 02/07/2024 a venerdì 05/07/2024 e dal 08/07/2024 al 09/07/2024, nella fascia oraria notturna dalle 22.00 alle 07.00, è interdetto il transito per tutti i veicoli eccetto residenti e mezzi di soccorso di via Palermo da piazza Marconi fino via Marsala”. Così si legge in una nota sul sito ufficiale del Comune di Catania.

Il percorso alternativo

“Il traffico veicolare per chi proviene da via Palermo lato sud in direzione viale Mario Rapisardi sarà deviato sul seguente percorso alternativo: via Gesualdo Manzella Frontini, via Ragazzi del 99, corso Indipendenza, piazza Eroi D’Ungheria. Per chi, invece, proviene da via Palermo lato Nord verso Sud, il traffico veicolare verrà deviato sul percorso: viale Mario Rapisardi, via Ragazzi del 99, corso Indipendenza, via Gesualdo Manzella Frontini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.