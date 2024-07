Cassano all’Ionio, il Comune affida la gestione del Parco del Monte all’Asso.Monte

StrettoWeb

La Giunta comunale di Cassano all’Ionio, guidata dal sindaco Giovanni Papasso, assistita dal segretario generale Angelo De Marco, ha dato il via libera all’affidamento della gestione del Parco del Monte ad “Asso.Monte – Terre d’Enotria”. L’associazione di promozione sociale aveva presentato nei giorni scorsi richiesta per la gestione del Parco del Monte. L’obiettivo della convenzione-concessione, la cui durata è stata stabilita in quattro anni, è quello di farne un parco pubblico attrezzato.

La Giunta comunale, con l’atto deliberativo, ha dato mandato al responsabile del settore patrimonio, Mauro Stellato, di firmare l’apposita concessione dell’area di circa 23mila metri quadrati di castagneto denominata “Parco del Monte” e sita in località Monte di Cassano all’associazione guidata dal presidente Pasquale Lesce.

La soddisfazione del Sindaco

“Oggi – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso a margine della firma della convenzione – realizziamo un altro punto del nostro programma di governo. Per l’ennesima volta coinvolgiamo i cittadini e le associazioni nella gestione di un bene comunale e stavolta lo facciamo mettendo in pratica quella collaborazione tra pubblico e privato favorita dal nuovo codice degli appalti approvato nel 2023″.

“Tra il comune di Cassano e Asso.Monte, infatti, si instaurerà una forma di collaborazione e di convenzione a lungo termine con l’obiettivo di rilanciare il Parco del Monte valorizzando, allo stesso tempo, la collaborazione dei cittadini facenti parte dell’associazione. «Ringrazio questi cittadini – ha concluso Papasso – perché è un bell’esempio di cittadinanza attiva ed è, soprattutto, un bell’esempio di come bisogna saper governare bene le cose in modo condiviso”.

Le parole di Pasquale Lesce

“Negli anni passati – ha spiegato Pasquale Lesce – non si era riusciti a creare un gruppo i cui iscritti si mettessero d’accordo per arrivare a gestire il Parco. Noi ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo riusciti, a prescindere dalle appartenenze politiche. Non accettiamo polemiche, come già è successo, da chi si riunisce in gruppi di poche persone col solo intento di fare polemica sterile e che, soprattutto, fino ad oggi non hanno fatto nulla. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare non solo il Parco ma l’intero Monte (ad esempio tutti i prodotti agricoli e non che si possono trovare sul territorio) creando una massa critica riunita in una comunità del monte. Non a caso tra i nostri iscritti ci sono anche soggetti residenti a Castrovillari e Frascineto perché la collina ricade in più comuni. Alle parole di chi vuole attaccare noi (che siamo una associazione no profit) o vuole attaccare l’amministrazione comunale (a cui va il merito di averci dato ascolto) preferiamo i fatti. Motivo per cui andiamo avanti e, nei prossimi giorni, pubblicheremo il programma degli eventi che organizzeremo sia per intrattenere ma anche per ascoltare i cittadini e i loro bisogni”.

Intanto, sempre nel Parco del Monte, in questi giorni gli operai di Calabria Verde e del Comune di Cassano hanno svolto i lavori di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

